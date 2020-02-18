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В Ростове 14 домов остались без отопления из-за поломки

В Ростове 14 домов остались без отопления из-за поломки
Более десяти домов в Ростове-на-Дону остались без теплоснабжения. На пересечении переулка Семашко и улицы Шаумяна 20 февраля произошла поломка на трубопроводе диаметром 250 миллиметров.

Сейчас на месте работает бригада рабочих в составе семи человек и пяти единиц техники. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, на Шаумяна перекрыли подачу горячей воды. Без отопления остались 14 домов. По предварительным данным, работы завершат к 19 часам 20 февраля.

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