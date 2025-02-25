На Дону при оценке дохода нуждающейся семьи не будут учитывать пособия

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В Ростовской области пособия не будут учитываться в качестве дохода при назначении социального контракта как средства поддержки малоимущих семей. Соответствующее постановление подписали в Правительстве РФ.При назначении социального контракта выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка учитываться не будут. На эти цели регионам направят 100 миллиардов рублей.Соцконтракт заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами.Таким образом, сумма больше не будет включаться при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки. Возможно будет пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы найти новую работу, получить средства на развитие подсобного хозяйства и т.д. Также поможет обеспечить базовые покупки: одежду, обувь и школьные товары для детей.