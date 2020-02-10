Политика открытых портфелей: клиенты НПФ узнают, куда вложены их пенсионные деньги



С возрастом каждый задумывается о том, как обеспечить себе достойную старость. Одним из решений этой непростой задачи может стать заключение договора пенсионного обеспечения с одним из НПФ. Тем более сейчас фонды становятся максимально открытыми и прозрачными как для регуляторов, так и для клиентов. Напомним, что Центробанк обязал все негосударственные пенсионные фонды к 1 июля 2021 года раскрыть структуру своих инвестпортфелей. При этом уже 10 февраля этого года один из крупнейших частных фондов - НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу Михаила Гуцериева, объявил о том, что предоставляет клиентам полный доступ к данным о составе инвестпортфеля накоплений и резервов до эмитентов, сообщает «Газета. Ru».



Как пояснили изданию в Центробанке, получив доступ к информации о деятельности НПФ, клиент сможет сопоставить результаты этой деятельности не только с другими фондами, но и сравнить их с такими показателями, как инфляция, фондовые индексы, а также с другими инвестиционными инструментами, например БПИФами и ОПИФами. К тому же раскрытие информации повлияет на качество активов фондов.



Согласно отчётам Центробанка за девять месяцев 2019 года около 50 НПФ в общей сложности имеют в управлении порядка 4,2 триллиона рублей. Большая часть этих денег — средства пенсионных накоплений, сформированных в период с 2002-го по 2014 год (в 2014-м все взносы в фонды были заморожены), а также инвестиционный доход. Немалую часть составляют пенсионные резервы, сформированные из собственно взносов граждан и перечислений работодателей. Конечно, каждый клиент НПФ хочет знать, куда инвестируются пенсионные деньги. Поэтому уже восемь фондов, включая «Сафмар», решили досрочно открыть портфели своих активов.

- Мы уверены, что раскрытие информации — не только выполнение обязанностей перед регулятором, но и серьёзный аргумент для привлечения клиентов и повышения конкурентоспособности, - прокомментировал Газете. Ru данное событие генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.



О политике открытости высказался младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам агенства «Эксперт РА» Артём Афонин. Он пояснил, что фонды видят в этом свою выгоду: прозрачность системы повысит доверие клиентов. С другой стороны, открытая информация позволит финансовым аналитикам при составлении рейтингов дать вложениям фондов объективную оценку.



- Говоря о НПФ «Самфар», можно с уверенностью сказать, что это хороший портфель, по большей части состоящий из рыночных бумаг, - рассказал директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс Владимир Цупров. - Это значит, что эти бумаги ликвидны и торгуются на бирже. Здесь нет скрытых инвестиций. Доход такого портфеля, вероятно, будет не хуже рынка — у него практически нет специфических рисков. К тому же большим плюсом является досрочное открытие портфеля.



Директор по инвестициям Сбербанк Управление Активами Ренат Малин также уверен, что портфели «Сафмара» сбалансированы в соотношении «риск/доходность».

«Портфель акций диверсифицирован, в нем представлены как «голубые фишки», так и бумаги компаний с меньшей капитализацией. В портфеле же облигаций - в основном ликвидные высококачественные эмитенты из различных отраслей экономики с рейтингами от российских рейтинговых агентств уровня А и выше. Доля банковского сектора относительно невелика, что делает портфели устойчивыми», - добавляет Ренат Малин.