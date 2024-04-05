Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве предпринимателей из Ростовской области
В Ростовской области разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве двух предпринимателей из Зимовниковского района. Предположительно, убийца был знаком с жертвами.
Андрей Ликольд и Юрий Московой жили в хуторе Верхоломове, работали в одноименном сельхозкооперативе. Андрей был учредителем предприятия, Юрий работал на него, занимая должность главного инженера. Днем 2 апреля мужчины на своих машинах выехали в сторону Волгодонска. С тех пор никто из них не вернулся домой и на связь не выходил.
Спустя пару дней, 4 апреля, в реке Сал у хутора Верхоломова нашли автомобиль 41-летнего Андрея Ликольда. В салоне лежал труп с отрезанными ушами и перерезанным горлом. Руки мужчины были связаны. На следующий день из реки вытащили автомобиль и тело 52-летнего Юрия Москового.
Мотивы такой жестокой расправы пока не известны.