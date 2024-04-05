Из реки в Ростовской области достали тела двух убитых предпринимателей

Фото: ориентировка.

В Ростовской области нашли убитыми двух предпринимателей. Тела начальника сельхозкооператива Андрея Ликольда и его 52-летнего сотрудника Юрия Москового вытащили из реки 5 апреля.Мужчины жили и работали в хуторе Верхоломове Зимовниковского района. Они выехали в сторону Волгодонска 2 апреля. С тех пор ни Юрий, ни Андрей не выходили на связь с близкими. Домой они так и не вернулись.Родственники тут же забили тревогу. Спустя пару дней, 4 апреля в реке Сал у хутора Верхоломова нашли автомобиль Андрея Ликольда. В салоне лежал труп с отрезанными ушами и перерезанным горлом. Руки 41-летнего мужчины были связаны. На следующий день из реки вытащили автомобиль и тело 52-летнего Юрия Москового.Известно, что Андрей Ликольд был учредителем сельхозкооператива (СКП) «Верхоломов». Предприятие занимается выращиванием зерновых, бобовых, кормовых культур, разведением скота и торговлей зерном и животными. Юрий трудился главным инженером СКП.