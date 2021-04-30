Полиция подключилась к поискам пропавшей в Аксае девочки-подростка

К поискам пропавшей в Аксае Ангелины Тадловой присоединились сотрудники полиции. Девочка не выходит на связь больше суток.Как ранее сообщалось, подросток ушел из дома 1 мая. Спустя несколько часов телефон Ангелины был отключен. Родители запереживали и попросили волонтеров помочь в поисках. Однако за сутки успешного результата они не дали. Сейчас девочку ищет полиция.Ей на вид - около 16 лет, рост - 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, глаза голубые, волосы длинные русые. Была одета в рубашку в клетку, кардиган, джинсы и кроссовки черного цвета. С собой, уходя из дома, она взяла рюкзак со значком «монстеры».Если вы что-либо знаете о местонахождении ребенка, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.