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Полиция подключилась к поискам пропавшей в Аксае девочки-подростка

Полиция подключилась к поискам пропавшей в Аксае девочки-подростка
К поискам пропавшей в Аксае Ангелины Тадловой присоединились сотрудники полиции. Девочка не выходит на связь больше суток.

Как ранее сообщалось, подросток ушел из дома 1 мая. Спустя несколько часов телефон Ангелины был отключен. Родители запереживали и попросили волонтеров помочь в поисках. Однако за сутки успешного результата они не дали. Сейчас девочку ищет полиция.

Ей на вид - около 16 лет, рост - 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, глаза голубые, волосы длинные русые. Была одета в рубашку в клетку, кардиган, джинсы и кроссовки черного цвета. С собой, уходя из дома, она взяла рюкзак со значком «монстеры».

Если вы что-либо знаете о местонахождении ребенка, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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