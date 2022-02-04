Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличился до 5 558

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В Ростовской области вырос показатель заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки с 5 по 6 февраля он увеличился до 5 558 на сто тысяч населения. Это на 54 единицы больше, чем за минувшие сутки. Коэффициент распространения опасной инфекции составляет 2,58.Среди новых зараженных - 3 492 жителя донского региона. Общее число заболевших COVID-19 в Ростовской области составляет 235 317. Большая часть из них уже выздоровели и вернулись к нормальной жизни. Вместе с тем не смогли справиться с последствиями коронавирусной инфекции 10 082 человека. Все погибшие страдали различными хроническими заболеваниями, среди которых - гипертония, сахарный диабет, онкология и другие.Согласно статистическим данным, более 50% случаев заражения составляют люди с подтвержденным штаммом «омикрон». Скорость его распространения намного выше предыдущих разновидностей коронавируса.