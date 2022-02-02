Показатель заболевших коронавирусом на Дону вырос до 5 440

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В Ростовской области увеличился показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 3 по 4 февраля он подскочил до 5 440 на 100 тысяч населения. Это на 71 единицу больше, чем за предыдущий день. Увеличился и коэффициент распространения опасной инфекции. Он подскочил до 2,49.В числе новых зараженных оказались 2 989 жителей донского региона. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 228 627 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако не все пациенты ковидных госпиталей смогли побороть COVID-19. По информации областного правительства, 10 059 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе астма, гипертония, сахарный диабет, онкология.Медики отмечают, что более половины случаев инфицирования составляют люди, зараженные штаммом «омикрон». Он распространяется намного быстрее предыдущих разновидностей коронавируса.