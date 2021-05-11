Показатель заболевших COVID-19 на Дону увеличился до 2 159

В Ростовской области растет показатель инфицированных коронавирусом. За сутки с 12 по 13 мая он увеличился до 2 159 на 100 тысяч населения.За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 199 жителей региона. Всего за период пандемии вирус подхватил 90 721 человек. Из них 4 172 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть COVID-19. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.Чтобы обезопасить себя и своих близких рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы и перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра). При любых признаках недомогания и высокой температуре обращаться к врачу и по возможности ни с кем не контактировать.