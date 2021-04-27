Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области увеличился до 2 088

В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 28 по 29 апреля он увеличился до 2 088 на 100 тысяч населения. Общее число инфицированных пополнили 229 дончан. Большинство из них, 35,4%, - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Немного меньше зараженных оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет - 34,1%. Также вирус подхватили пенсионеры от 66 до 79 лет - 21,8% и старше 80 лет - 5,6%. COVID-19 заразились 3,1% несовершеннолетних.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 87 731 человека. Из них 4 043 не смогли побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. За минувшие сутки скончались 16 человек в возрасте от 37 до 89 лет.