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Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области увеличился до 2 088

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области увеличился до 2 088
В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 28 по 29 апреля он увеличился до 2 088 на 100 тысяч населения. Общее число инфицированных пополнили 229 дончан. Большинство из них, 35,4%, - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Немного меньше зараженных оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет - 34,1%. Также вирус подхватили пенсионеры от 66 до 79 лет - 21,8% и старше 80 лет - 5,6%. COVID-19 заразились 3,1% несовершеннолетних.

Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 87 731 человека. Из них 4 043 не смогли побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. За минувшие сутки скончались 16 человек в возрасте от 37 до 89 лет.

Фото: ТАСС.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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