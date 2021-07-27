Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону вырос до 2 592

В Ростовской области снова подскочил показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 20 июля, он вырос на 10 единиц и стал равен 2 592 на 100 тысяч населения.Неизменным уже несколько суток подряд продолжает оставаться коэффициент распространения инфекции COVID-19. Он держится на значении 1,1. Это значит, что каждый заболевший до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Несмотря на стабильность этого показателя, число инфицированных продолжает расти. За последние 24 часа на Дону заболели 403 человека - это рекордное количество с начала пандемии. Всего вирус подхватили 108 782 человека, сообщили в региональном правительстве.