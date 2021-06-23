Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 2 338

В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 25 июня, он составил 2 338 на 100 тысяч населения.Это значение прямо пропорционально общему числу зараженных. В донском регионе выявили 98 244 случая инфицирования COVID-19. Из них 190 начали борьбу с коронавирусом за минувшие 24 часа.Увеличилось и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За последние сутки инфекция забрала жизни восьми жителей Ростовской области. Это пятеро мужчин от 67 до 83 лет и три женщины от 59 до 84 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.Коэффициент распространения опасного вируса держится на единице. Это значит, что каждый заболевший дончанин может заразить как минимум одного здорового.