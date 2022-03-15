Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области достиг 8 342

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В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает увеличиваться. За сутки с 16 по 17 марта он подскочил на 21 единицу и стал равен 8 342 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения опасной инфекции при этом уменьшился. Теперь он достиг отметки 0,52. Снизился и прирост зараженных. За последние сутки диагноз подтвердился у 875 человек. Большинство из них - ростовчане.Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 350 572 жителя региона. Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 10 595 из них скончались от тяжелых последствий. Известно, что умершие страдали различными хроническими заболеваниями.