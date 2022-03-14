Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области достиг 8 321

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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. По данным на 16 марта, он подскочил на 25 единиц и стал равен 8 321 на 100 тысяч населения.Увеличилось и количество пациентов с COVID-19. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 1 069 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 349 697 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 10 543 человека скончались от тяжелых последствий заболевания.Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,55. Это значит, что каждый второй заболевший может заразить как минимум одного здорового человека в сутки.