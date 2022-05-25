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Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 8 950

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 8 950
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 26 по 27 мая он стал равен 8 950 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения COVID-19 продолжает снижаться. Теперь он остановился на отметке 0,73. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить одного здорового человека.

За последние 24 часа диагноз подтвердился у 165 человек. По информации областного правительства, всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 376 112 человек. Из них 10 926 не смогли побороть вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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