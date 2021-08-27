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Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону подскочил до 2 951

Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону подскочил до 2 951
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 29 по 30 августа он вырос на 13 единиц и стал равен 2 951 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения инфекции по-прежнему остается на единице. При этом с начала августа ежедневный прирост инфицированных составляет не менее 480 человек. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 482 жителей региона, сообщили в региональном правительстве. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 123 930 человек.

Ростовская область остается на первом месте в ЮФО и на пятом - в стране по числу инфицированных. Лидирующие позиции в России удерживают Москва (1 566 376 зараженных), Санкт-Петербург (575 830) и Московская область (421 525). На четвертом месте оказалась Нижегородская область - там заболели 155 643 человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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