Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону подскочил до 2 951

В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 29 по 30 августа он вырос на 13 единиц и стал равен 2 951 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения инфекции по-прежнему остается на единице. При этом с начала августа ежедневный прирост инфицированных составляет не менее 480 человек. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 482 жителей региона, сообщили в региональном правительстве. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 123 930 человек.Ростовская область остается на первом месте в ЮФО и на пятом - в стране по числу инфицированных. Лидирующие позиции в России удерживают Москва (1 566 376 зараженных), Санкт-Петербург (575 830) и Московская область (421 525). На четвертом месте оказалась Нижегородская область - там заболели 155 643 человека.