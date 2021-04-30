За сутки коронавирусом заболели еще 227 жителей Ростовской области

В Ростовской области выявили еще 227 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных на Дону достигло 88 642 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 3 мая, среди новых инфицированных 29,5% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% - от 46 до 65 лет. Также положительные тесты на COVID-19 получили 23,8% дончан возрастом от 66 до 79 лет, 7% - пенсионеры старше 80 лет. Также 5,3% зараженных - несовершеннолетние.Несмотря на спад заболеваемости, в Ростовской области все еще выявляют более 200 случаев заражения в день. По общему количеству инфицированных донской регион остается на первом месте в ЮФО и на пятом - в стране. Лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область, на четвертом месте - Нижегородская область.