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За сутки коронавирусом заболели еще 227 жителей Ростовской области

За сутки коронавирусом заболели еще 227 жителей Ростовской области
В Ростовской области выявили еще 227 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных на Дону достигло 88 642 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 3 мая, среди новых инфицированных 29,5% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% - от 46 до 65 лет. Также положительные тесты на COVID-19 получили 23,8% дончан возрастом от 66 до 79 лет, 7% - пенсионеры старше 80 лет. Также 5,3% зараженных - несовершеннолетние.

Несмотря на спад заболеваемости, в Ростовской области все еще выявляют более 200 случаев заражения в день. По общему количеству инфицированных донской регион остается на первом месте в ЮФО и на пятом - в стране. Лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область, на четвертом месте - Нижегородская область.

Фото: РБК.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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