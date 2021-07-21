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Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 2 549

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 2 549
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 22 по 23 июля он увеличился до 2 549 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения инфекции остается на отметке 0,9. Несмотря на это, медики ежедневно выявляют сотни новых зараженных. С каждым днем диагноз подтверждается у все большего количества жителей региона. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 369 человек. Всего с начала пандемии заболели 106 444 человек.

Растет и смертность среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки специалисты зарегистрировали 23 летальных случая. По информации областного правительства, всего в донском регионе от коронавируса скончались 5 033 человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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