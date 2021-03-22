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В Ростовской области число умерших от COVID-19 пополнили 22 человека

В Ростовской области число умерших от COVID-19 пополнили 22 человека
В Ростовской области снова возросло ежедневное число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. За сутки с 23 по 24 марта от инфекции скончались 22 человека. Вирус забрал жизни 13 мужчин в возрасте от 43 до 85 лет и девяти женщин от 56 до 88 лет.

Всего за период пандемии не стало 3 447 жителей региона, болевших COVID-19. В региональном правительстве сообщили, что все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. К ним относятся гипертония, астма, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

За прошедшие 24 часа число инфицированных пополнили 238 дончан. Общее количество пациентов с коронавирусом достигло 79 149 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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