Появились подробности ночной поножовщины на Северном в Ростове

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В Ростове в Северном районе города произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры один из местных жителей получил нож в спину. Инцидент случился вечером 20 февраля.По предварительным данным, конфликт произошел между двумя собутыльниками. Один из приятелей - мужчина 49 лет, ранее судимый за кражу, изготовление поддельных денег и хранение наркотиков. Второй товарищ — 29 лет, ранее судимый за разбой. Во время застолья между ними начался конфликт.В ходе словесной перепалки в ход пошла поножовщина. 49-летний мужчина воткнул своему собутыльнику нож в спину. Тот в свою очередь также нанес своему оппоненту резаную рану по руке. Мужчина с ножом в спине был госпитализирован в медучреждение.По данным УМВД России по Ростову-на-Дону, по факту произошедшего проводится проверка.