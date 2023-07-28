Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге прогремел мощный взрыв: видео

В Таганроге прогремел мощный взрыв: видео
В центре Таганрога прогремел сильный взрыв. ЧП случилось 28 июля около 16 часов на улице Александровской.

Горожане публикуют в социальных сетях видео и фото с места происшествия. На кадрах виден столб дыма. По словам очевидцев, в ближайших домах ударной волной выбило окна.

Взрыв был слышен по всему приморскому городу. У людей, проживающих в 10-15 километрах от места взрыва, задребезжали стекла и затряслась мебель. У машин сработала сигнализация. Что стало причиной ЧП, пока не известно.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.