В Таганроге прогремел мощный взрыв: видео

Фото: DonDay.ru.

В центре Таганрога прогремел сильный взрыв. ЧП случилось 28 июля около 16 часов на улице Александровской.Горожане публикуют в социальных сетях видео и фото с места происшествия. На кадрах виден столб дыма. По словам очевидцев, в ближайших домах ударной волной выбило окна.Взрыв был слышен по всему приморскому городу. У людей, проживающих в 10-15 километрах от места взрыва, задребезжали стекла и затряслась мебель. У машин сработала сигнализация. Что стало причиной ЧП, пока не известно.