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Очевидцы рассказали о взрыве в Таганроге

Очевидцы рассказали о взрыве в Таганроге

Местные жители Таганрога поделились с корреспондентом DonDay.ru моментом взрыва. Один из многоквартирных домов на улице Александровской, 65, пострадал от ударной волны, которая выбила стекла.

- Мы обедали со свекровью на кухне. В какой-то момент раздался оглушительный грохот. Весь дом затрясся. Взрыв повредил стеклопакеты в нашей квартире. Мы счастливы, что осколки не задели нас, - рассказывает жительница дома.

Стекла разбиты практически во всем доме. Десятки жильцов остались с «дырами» вместо окон.

Напомним, что в центре Таганрога пролетели обломки ракеты над жилыми домами. В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 10 были доставлены в больницу.

Взрыв также повредил стену музея, гаражи и хозяйственные постройки, расположенные в Лермонтовском переулке.

Фото: DonDay.ru
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