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Погибшего в зоне СВО бойца из Волгодонска наградили орденом Мужества

Погибшего в зоне СВО бойца из Волгодонска наградили орденом Мужества
Погибшего в зоне спецоперации 20-летнего Данила Кнышова наградили орденом Мужества. Награду родителям вручили 5 сентября. Мероприятие прошло в военном комиссариате города.

Даниил – уроженец города Волгодонска. Он окончил школу № 21 и выучился на токаря в Волгодонском техникуме металлообработки и машиностроения. Спустя некоторое время молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Там он служил на должности стрелка-снайпера и сапера.

В последний раз Даниил контактировал с близкими 9 ноября. Но уже 11 ноября он скончался при выполнении боевой задачи в районе Вербового Запорожской области.

Родственники отзываются о погибшем как о добром и отзывчивом парне. В школе он был старостой и занимался волонтерством. В будущем парень хотел стать военным и по приезде домой поступить в училище.

Бойца похоронили на Аллее Героев кладбища № 3.
Фото: личный архив семьи Кнышовых/DonDay-Волгодонск
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