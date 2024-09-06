Погибшего в зоне СВО бойца из Волгодонска наградили орденом Мужества
Погибшего в зоне спецоперации 20-летнего Данила Кнышова наградили орденом Мужества. Награду родителям вручили 5 сентября. Мероприятие прошло в военном комиссариате города.
Даниил – уроженец города Волгодонска. Он окончил школу № 21 и выучился на токаря в Волгодонском техникуме металлообработки и машиностроения. Спустя некоторое время молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Там он служил на должности стрелка-снайпера и сапера.
В последний раз Даниил контактировал с близкими 9 ноября. Но уже 11 ноября он скончался при выполнении боевой задачи в районе Вербового Запорожской области.
Родственники отзываются о погибшем как о добром и отзывчивом парне. В школе он был старостой и занимался волонтерством. В будущем парень хотел стать военным и по приезде домой поступить в училище.
Бойца похоронили на Аллее Героев кладбища № 3.