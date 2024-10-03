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Без вести пропавшую 55-летнюю ростовчанку нашли живой

Без вести пропавшую 55-летнюю ростовчанку нашли живой
Без вести пропавшую 55-летнюю ростовчанку нашли живой. О том, где находится Ирина Шевченко, ничего не было известно больше месяца.

14 августа женщина ушла из дома и не вернулась. Когда она перестала отвечать на звонки, ее близкие забеспокоились. Они обратились в полицию с заявлением. Также к поискам подключились добровольцы.

Только 3 октября волонтеры сообщили, что Ирину нашли живой. О том, где находилась ростовчанка все это время, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт
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