Заведующая детским садом в Ростове, где дети укололись шприцами, уволилась с должности

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Заведующая детским садом в Ростове, где дети поранились шприцами, подала заявление об увольнении. Лариса С., руководившая дошкольным учреждением, не проработала и двух недель после громкого скандала.Как сообщили родители, чьи дети посещают детский сад на улице Металлургической, 70А, заведующая ушла 2 октября. Перед уходом она предупредила родителей о своем решении, однако не стала уточнять причины своего внезапного ухода.Исполняющей обязанности руководителя назначена педагог-психолог детского сада. По словам мамы пострадавших детей, эта женщина работает в учреждении чуть больше года.Инцидент произошел 24 сентября на детской площадке. Вечером Ирина, мама двух шестилетних мальчиков, пришла за ними в детский сад. На пороге её встретила воспитательница и рассказала, что дети укололись шприцами во время прогулки.Ирина сразу же обратилась в больницу, чтобы сдать анализы, но из-за позднего времени сделать это было невозможно. На следующее утро она посетила СПИД-центр, её направили в соответствующую поликлинику для сдачи анализов. У мальчиков взяли кровь на наличие гепатитов В, С, сифилиса и ВИЧ-инфекции.Кроме того, Ирина обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться, как шприцы оказались на территории детского сада. Глава Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить доклад о ходе проверки по данному факту.В течение недели мама пострадавших детей с тревогой ждала результатов. 1 октября она наконец получила медицинское заключение. В нём говорилось, что у мальчиков не выявлено опасных инфекций.Как объясняют врачи, опасные инфекции могут проявиться не сразу. Поэтому в течение полугода детям предстоит сдавать биоматериал каждые полтора месяца. Осталось провести ещё три подобные процедуры.