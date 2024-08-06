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Погибшего на СВО бизнесмена из Азовского района наградили орденом Мужества

Погибшего на СВО бизнесмена из Азовского района наградили орденом Мужества
Погибшего в спецоперации бизнесмена из Ростовской области наградили орденом Мужества. К государственной награде был посмертно представлен 28-летний Вячеслав Веников.

Молодой человек — уроженец Азовского района. Он родился и вырос в селе Кулешовка. До службы Вячеслав занимался междугородними и международными пассажирскими перевозками.

Жизнь бойца оборвалась в зоне СВО в марте 2023 года. Молодой человек был смертельно ранен во время выполнения боевой задачи.

У Вячеслава Веникова остались супруга и двое детей.
Фото: соцсети
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