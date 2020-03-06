На Дону ожидаются подтопления из-за повышения уровня воды



В Ростовской области прогнозируется повышение уровня воды в водоёмах. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ростовской области.



По данным спасателей, ночью и утром 12 марта в устье Дона продолжится повышение уровня воды. Достижение неблагоприятной отметки ожидается у Азова.

- Прогнозируется вероятность происшествий, связанных с подтоплением низменных прибрежных территорий, - сообщили в донском управлении МЧС.



Причиной вероятных происшествий станут нагонные явления.



Добавим, что 12 марта в Ростовской области прогнозируется юго-западный и западный ветер, 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/c. Днём воздух прогреется до +4…+9 градусов, на юге – до +18.



В Ростове в четверг также ветрено. Утром и днём порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура днём - до +13…+15 градусов.