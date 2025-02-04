Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Я могу умереть: Лилия Федотова просит не оставлять ее в СИЗО

Я могу умереть: Лилия Федотова просит не оставлять ее в СИЗО
Занимающая пост министра финансов Ростовской области Лилия Федотова заявила, что из-за серьёзного заболевания не в состоянии находиться в СИЗО.

4 февраля в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону проходит слушание, на котором определяется, какую меру пресечения следует избрать для Лилии Федотовой.

Прокурор настаивает на ее заключении под стражу в следственном изоляторе. Однако адвокаты выступают за избрание менее жёсткой меры, не связанной с лишением свободы, ссылаясь на ухудшение здоровья 65-летней министра финансов, страдающей тяжелым заболеванием. «Я могу умереть», — подчеркнула Федотова, отметив, что у нее одонтогенный гайморит, требующий хирургического вмешательства.

Остается неизвестным, повлияет ли это обстоятельство на решение о мере пресечения. Власти опасаются, что в случае домашнего ареста у Федотовой будет возможность сбежать за границу. Сын министра финансов проживает в Испании. Федотова утверждает, что выезжает за пределы страны только с должного разрешения.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.