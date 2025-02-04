Я могу умереть: Лилия Федотова просит не оставлять ее в СИЗО

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Занимающая пост министра финансов Ростовской области Лилия Федотова заявила, что из-за серьёзного заболевания не в состоянии находиться в СИЗО.4 февраля в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону проходит слушание, на котором определяется, какую меру пресечения следует избрать для Лилии Федотовой.Прокурор настаивает на ее заключении под стражу в следственном изоляторе. Однако адвокаты выступают за избрание менее жёсткой меры, не связанной с лишением свободы, ссылаясь на ухудшение здоровья 65-летней министра финансов, страдающей тяжелым заболеванием. «Я могу умереть», — подчеркнула Федотова, отметив, что у нее одонтогенный гайморит, требующий хирургического вмешательства.Остается неизвестным, повлияет ли это обстоятельство на решение о мере пресечения. Власти опасаются, что в случае домашнего ареста у Федотовой будет возможность сбежать за границу. Сын министра финансов проживает в Испании. Федотова утверждает, что выезжает за пределы страны только с должного разрешения.