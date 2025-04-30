Валя Карнавал опубликовала фото в откровенных мини-шортиках

Фото: СоцСети

Валя Карнавал похвасталась образом в откровенных мини-шортиках. Снимок появился у девушки в соцсетях 30 апреля.На снимках девушка в необычном наряде: на ней - укороченная маечка и супер-мини-шорты. На ноги ростовчанка решила обуть длинные сапоги до бедер коричневого цвета. Вероятно, Карнавал решила похвастаться идеальными формами.Напомним, ранее подписчики неоднократно жаловались на откровенные фотоснимки ростовчанки. Некоторые считают, что девушка себя сильно изменила и создала «искусственный образ». Некоторые даже скучают по «старой версии» Вали Карнавал.