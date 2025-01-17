У Вали Карнавал заметили шрамы после подтяжки груди

Фото: СоцСети

Фанаты Вали Карнавал увидели крупные шрамы на груди после подтяжки. Снимки блогерша разместила 17 января в соцсетях.На снимках девушка в откровенном наряде. Она надела бикини и джинсовые шорты на завязках. Блогерша показала результаты работы в спортзале: подтянутое тело.- Она что ли грудь сделала?,- пишут пользователи в соцсетях.Некоторые заметили на груди девушки шрамы. Кто-то предположил, что она попыталась скрыть их с помощью фотошопа. Вероятно, шрамы появились после операции.Напомним, в одном из интервью Карнавал призналась, что сделала пластическую операцию. Девушка подчеркнула, что это была вынужденная мера после резкого похудения. Она сделала подтяжку груди.