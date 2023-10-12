Подозреваемый в убийстве жительницы Белой Калитвы показал, как расправился с ней
Подозреваемый в деле по факту убийства жительницы Белой Калитвы показал, как зарезал ее. Кадры допроса 39-летнего мужчины 12 октября опубликовал СУ СКР по Ростовской области.
Горожанин продемонстрировал, как перерезал горло 36-летней Екатерине Шоколенко. Момент смертельного ранения он показал на манекене.
Жуткая трагедия случилась днем 10 октября. Из многоэтажного дома на улице Энтузиастов выбежала женщина с окровавленной шеей. Она зашла в ближайший магазин, где ей и вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали Екатерину, но спасти не смогли. Вероятно, она потеряла слишком много крови. Женщина скончалась в стенах медучреждения.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства и объявили в розыск главного подозреваемого, 39-летнего знакомого жертвы. Мужчина после происшествия скрылся с места происшествия. Его задержали спустя пару дней. Во время допроса он признался, что зарезал Екатерину в ходе ссоры.