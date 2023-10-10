В Ростовской области 35-летней женщине перерезали горло

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В Ростовской области 35-летнюю женщину нашли с перерезанным горлом. Трагедия произошла ночью 10 октября в городе Белая Калитва.По предварительным данным, в городскую больницу Екатерину Ш. доставили с резаной раной шеи. К сожалению, спасти женщину не удалось. От полученного ранения она скончалась.Предварительной версией полицейских является бытовой конфликт. Известно, что за двое суток до своей смерти Екатерина ругалась с соседями в социальных сетях за парковку у подъезда ее дома. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах дела и проводят обыски у подозреваемого в преступлении.