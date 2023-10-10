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По факту убийства женщины в Белой Калитве возбудили уголовное дело

По факту убийства женщины в Белой Калитве возбудили уголовное дело
В городе Белая Калитва Ростовской области по факту убийства женщины возбудили уголовное дело. Екатерине Шоколенко перерезали горло.

Трагедия произошла днем 10 октября на улице Энтузиастов. В одной из квартир многоэтажки мужчина набросился на горожанку с ножом. Женщина выскочила из дома и зашла в продуктовый магазин, чтобы попросить о помощи. Там очевидцы вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики доставили Екатерину с резаной раной на шее в районную больницу. Однако спасти ее не удалось: женщина скончалась в стенах медучреждения. Очевидно, она потеряла слишком много крови.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители разыскивают мужчину, скрывшегося с места происшествия.
Фото: соцсети.
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