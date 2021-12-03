Ростовчане увидят уникальную комету, которая пролетит над Землей впервые за 70 тысяч лет

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Жители Ростова и области могут наблюдать комету C/2021 A1 (Леонард). Увидеть необычное явление возможно до 15 декабря. По словам лектора астрономической обсерватории донской столицы Николая Дёмина, потом комета станет доступна для наблюдения из Южного полушария Земли.Небесное тело впервые обнаружил 3 января 2021 года астроном Грегори Дж. Леонард. В честь него комета и получила название. В ноябре она «отрастила» газовый хвост, который в два раза больше полного диска Луны. А в ночь на 3 декабря комета прошла на фоне одного из самых больших и ярких шаровых звездных скоплений - Messier 3 (другие названия - M3, NGC 5272, русское - Мессье 3).- Предполагалось, что максимум яркости C/2021 A1 достигнет 12 декабря. В этот же день ожидается минимальное сближение с Землей - около 35 миллионов километров, - уточнил Николай Дёмин. - Это расстояние равно почти 46 полетам на Луну и обратно.Однако к началу декабря прогнозированный рост яркости прекратился. По словам Николая Дёмина, комета находится в каком-то промежуточном состоянии. Она не развалилась и наблюдаема с помощью телескопов и биноклей, но невооруженным глазом увидеть ее не удастся.- Поведение комет в принципе угадать сложно, нельзя рассчитать всё заранее, - поделился с Rostov.ru специалист. - Очень часто бывает, что комета, от которой все ожидают большой яркости, остается тусклой или вообще разваливается на части. И наоборот тоже бывает - никто не ожидал, а она яркая.В ближайшие дни жители Ростовской области смогут наблюдать удивительное явление в полевой бинокль или любительский телескоп. Для этого ранним утром нужно ориентироваться на Арктур - яркую оранжевую звезду в созвездии Волопаса. Оно находится ниже и левее Полярной звезды. После 15 декабря комета станет доступна для наблюдения из Южного полушария Земли.Как сообщили на сайте британской ежедневной газеты Daily Mail, комета имеет гиперболическую орбиту. Это значит, что как только она пройдет мимо Солнца, то будет выброшена за пределы Солнечной системы. Ее никогда не увидят с Земли.До этого полета вокруг Солнца у кометы был период обращения около 70 тысяч лет. Леонард создан в облаке Оорта на краю Солнечной системы. Он покрыт летучими веществами, включая углекислый газ, азот и окись углерода, которые испаряются по мере приближения к Солнцу.Помимо кометы, 2021 год завершится одним из мощнейших метеорных потоков - Геминиды. Пик его активности ожидается в ночь на 14 декабря. В это время можно увидеть до сотни «падающих» звезд в час.