Ростовчане увидят комету, которая пролетает над Землей раз в 70 лет

Фото: соцети (Андрей Олешко).

Жители Ростова и области станут свидетелями уникального явления. Над Землей пролетит огромная комета 12Р Понса-Брукса. Как сообщил DonDay, она возвращается в Солнечную систему раз в 71 год. Последний раз космическое тело наблюдали в 1954 году, а в следующий удастся ее увидеть только в 2095-м.— Комета 12Р Понса-Брукса уже активно наблюдается любителями астрономии и астрофотографии по всему миру. Диаметр ее ядра оценивается в 30 километров, что весьма много для комет, но не рекордно велико, — поделился заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.Однако космическое тело можно наблюдать и в марте. За городом, вдали от засветки, его видно невооруженным глазом. Чтобы рассмотреть ее получше, понадобятся бинокль или телескоп с большим полем зрения.В ближайший месяц комета будет двигаться в районе созвездий Рыб, Овна и Тельца. А значит, увидеть ее можно после захода Солнца в западной части неба рядом с горизонтом. Лучшее время для наблюдений в марте — с 20:00 до 21:00.С 15 по 28 марта может помешать засветка от Луны. А вот в начале апреля яркость кометы увеличится. К середине апреля космическое тело опустится за горизонт.