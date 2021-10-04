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Под Ростовом без вести пропал 69-летний мужчина

Под Ростовом без вести пропал 69-летний мужчина
В Ростовской области третьи сутки не выходит на связь 69-летний мужчина. Олег Довгаль пропал в Аксае 3 октября, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. У мужчины бывают провалы в памяти, поэтому он мог забыть дорогу домой или заблудиться.

На вид пожилому мужчине - около 70 лет, у него рост - 178 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые короткие, глаза карие. В день исчезновения на пропавшем были черная куртка, брюки, пиджак и туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Довгаля, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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