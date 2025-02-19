Ленинский суд Ростова задержал Константина Рачаловского на 72 часа

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Ленинский суд в Ростове-на-Дону продлил задержание министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского на 72 часа. Решение было принято во время заседания по избранию чиновнику меры пресечения 19 февраля.В конце заседания судья огласил, что следователям дается 72 часа для того, чтобы предоставить все необходимые документы по избранию меры пресечения. Вероятнее всего, сторона защиты будет настаивать на домашнем аресте.Напомним, что министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский подозревается в превышении должностных полномочий. По версии силовиков, нарушения были обнаружены при выделении субсидий для предприятий. Якобы чиновник дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии предприятиям за счет федерального и областного бюджетов.