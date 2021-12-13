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Почти треть новых зараженных COVID-19 - ростовчане

Почти треть новых зараженных COVID-19 - ростовчане
В Ростовской области зафиксировали 649 случаев инфицирования коронавирусом. По данным на 15 декабря, 182 из них (28%) - жители донской столицы. Также в тройке лидеров остаются Таганрог (39 заболевших) и Шахты (31).

На территории Волгодонска диагноз подтвердился у 28 человек, в Новочеркасске - у 20, а в Аксайском районе - у 19. В Новошахтинске, Батайске, Азовском и Неклиновском районах - по 15. В Красносулинском, Белокалитвинском - по 14, а в Миллеровском - 13.

Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по 11 жителей Цимлянского и Песчанокопского районов. В Морозовском, Семикаракорском, Чертковском, Мясниковском, Октябрьском и Азове заразились по 10 человек. Борьбу с вирусом начали по девять человек, проживающих в Зерноградском районе и Гуково. В Тарасовском и городе Каменске-Шахтинском - по восемь.

По семь зараженных выявили в Сальском и Родионово-Несветайском районах. В Егорлыкском, Каменском, Целинском, Зимовниковском, Константиновском районах и Донецке - по шесть. В Мартыновском, Орловском, Кашарском, Матвеево-Курганском и Кагальницком - по пять. В Милютинском, Тацинском, Волгодонском и Пролетарском - по четыре.

Среди жителей Боковского и Шолоховского пациентами с коронавирусом стали по три человека, в Дубовском, Усть-Донецком, Веселовском, Боковском и Верхнедонском - по два. Меньше всего инфицированных оказалось в Заветинском, Куйбышевском, Ремонтненском районах и Зверево. Там заболели по одному.

Всего с начала пандемии диагноз подхватили 185 309 человек. По информации регионального правительства, из них скончались 9 211 жителей области. Все умершие страдали хроническими заболеваниями различных систем.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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