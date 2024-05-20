В Шахтах разрушается памятник ткачихе

Фото: КВУ

В городе Шахты у памятника ткачихе отвалились пальцы ног. Информацию об этом 20 апреля сообщает портал КВУ.Памятник находится на улице Текстильной в поселке ХБК. По словам жителей, он пришел в ужасное состояние. Реставрировать его не хотят, потому что он располагается на территории, которая принадлежит юридическому лицу. Земля принадлежит Анне Игнатьевой, президенту научно-производственного объединения «Дон-Текс», бывшего хлопчатобумажного комбината. Как сообщает портал, сотрудники администрации не знают, как заставить собственника отремонтировать постамент.Местные жители прозвали памятник «Черная баба». Его установили рядом с Дворцом культуры «Текстильщик» еще в 80-х годах. В то время планировалось создать комплекс монументов, прославляющих труд Шахтинского хлопчатобумажного комбината. Памятник ткачихе доверили создать известному грузинскому скульптору Зурабу Церетели.Вскоре предприятие закрыли. А памятник, когда-то символизирующий сильную трудящуюся женщину, начал рушиться. У ткачихи отвалились ноги, потрескалось платье, а мраморные плиты у монумента украли. В настоящее время территорию оградили забором с табличкой «Вход запрещен».