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Полузащитник ФК «Ростов» признан лучшим в матче против «Балтики»

Полузащитник ФК «Ростов» признан лучшим в матче против «Балтики»
Полузащитник «Ростова» стал лучшим игроком в матче с «Балтикой». Болельщики отдали свои голоса 22-летнему Кириллу Щетинину.

Игра прошла в рамках 29-го тура РПЛ на «Ростов-Арене». Кирилл Щетинин в матче открыл счет на табло дальним ударом. Полузащитник забил гол в ворота «Балтики» на 33-й минуте матча из-за пределов штрафной площадки.

В конечном итоге «желто-синие» обыграли соперников со счетом 2:1. В следующий раз ростовская команда будет играть против «Зенита» 25 мая в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК «Ростов»
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