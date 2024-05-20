Полузащитник ФК «Ростов» признан лучшим в матче против «Балтики»

Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник «Ростова» стал лучшим игроком в матче с «Балтикой». Болельщики отдали свои голоса 22-летнему Кириллу Щетинину.Игра прошла в рамках 29-го тура РПЛ на «Ростов-Арене». Кирилл Щетинин в матче открыл счет на табло дальним ударом. Полузащитник забил гол в ворота «Балтики» на 33-й минуте матча из-за пределов штрафной площадки.В конечном итоге «желто-синие» обыграли соперников со счетом 2:1. В следующий раз ростовская команда будет играть против «Зенита» 25 мая в Санкт-Петербурге.