Ростов лидирует по числу новых зараженных коронавирусом в регионе

В Ростовской области выявили еще 282 случая инфицирования COVID-19. За сутки с 1 по 2 марта наибольшее количество заболевших - жители донской столицы (97 человек). На втором месте оказался Гуково (12 человек), а на третьем - Новочеркасск (11).В Багаевском районе пациентами с коронавирусом стали 10 человек, в Белокалитвинском и Морозовском - по девять. В Таганроге, Кагальницком и Азовском районах - по восемь. По семь инфицированных зафиксировали в Мясниковском районе и Каменске-Шахтинске. В Батайске, Каменском, Неклиновском, Шолоховском, Егорлыкском, Сальском - по шесть.Борьбу с вирусом начали по пять жителей Тацинского, Семикаракорского районов и города Волгодонска. В Аксайском заразились четверо. В Азове, Новошахтинске, а также в Зерноградском, Куйбышевском, Октябрьском, Мартыновском и Дубовском районах выявили по три случая заражения.Среди заболевших оказались и жители Родионово-Несветайского, Цимлянского, Константиновского районов и Зверево. Там положительные тесты получили по два человека. А в Орловском, Пролетарском, Целинском, Тарасовском, Красносулинском районах зафиксировали по одному зараженному. Аналогичная ситуация в Заветинском, Кашарском, Верхнедонском, Зимовниковском, Матвеево-Кургансоком районах и Шахтах.За период пандемии в Ростовской области диагноз подтвердился у 73 597 человек. Из них 3 129 скончались от болезни. Как сообщили в правительстве региона, они страдали хроническими заболеваниями.