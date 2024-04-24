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Аномальная жара и температурные рекорды ожидаются в Ростов до конца апреля. Информацию об этом опубликовал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.Синоптик сообщил, что нет сомнения в том, что температурные рекорды будут побиты в Воронеже и Ростове-на-Дону.- По состоянию на вчерашний день превышение над предыдущими достижениями составляло более одного градуса, - отметил Александр Шувалов.Но высокая температура и отсутствие дождей могут привести к засухе и гибели урожая.Отметим, что 17 апреля был побит температурный рекорд 25-летней давности. Температура поднялась до +29 градусов. В 1999 году в этот же день потеплело до +25 градусов.