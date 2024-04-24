Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Аномальная жара и температурные рекорды ожидаются в Ростов до конца апреля

Аномальная жара и температурные рекорды ожидаются в Ростов до конца апреля
Аномальная жара и температурные рекорды ожидаются в Ростов до конца апреля. Информацию об этом опубликовал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик сообщил, что нет сомнения в том, что температурные рекорды будут побиты в Воронеже и Ростове-на-Дону.

- По состоянию на вчерашний день превышение над предыдущими достижениями составляло более одного градуса, - отметил Александр Шувалов.

Но высокая температура и отсутствие дождей могут привести к засухе и гибели урожая.

Отметим, что 17 апреля был побит температурный рекорд 25-летней давности. Температура поднялась до +29 градусов. В 1999 году в этот же день потеплело до +25 градусов.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.