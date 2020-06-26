По улицам Новочеркасска гуляет розовая собака

В Новочеркасске местные жители запечатлели розовую собаку. Снимки пса опубликовали в социальной сети 29 июня.Животное заметили в районе проспекта Ермака и улицы Комитетской. Его шерсть была полностью покрыта розовой краской. Частично пигмент смылся в результате дождя, который прошёл в городе 29 июня.Внешне пёс выглядит здоровым. У него на шее заметили ошейник. Однако хозяин собаки пока не объявился. Пес продолжает самостоятельно бродить по городу, удивляя прохожих. Кто изменил природный окрас животного, остаётся неизвестным.