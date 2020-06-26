Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

По улицам Новочеркасска гуляет розовая собака

По улицам Новочеркасска гуляет розовая собака
В Новочеркасске местные жители запечатлели розовую собаку. Снимки пса опубликовали в социальной сети 29 июня.

Животное заметили в районе проспекта Ермака и улицы Комитетской. Его шерсть была полностью покрыта розовой краской. Частично пигмент смылся в результате дождя, который прошёл в городе 29 июня.

Внешне пёс выглядит здоровым. У него на шее заметили ошейник. Однако хозяин собаки пока не объявился. Пес продолжает самостоятельно бродить по городу, удивляя прохожих. Кто изменил природный окрас животного, остаётся неизвестным.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.