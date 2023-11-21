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По трем маршрутам в Ростове пустят новые электробусы

По трем маршрутам в Ростове пустят новые электробусы
В Ростове определились с маршрутами, на которые выйдут электробусы. Новый электротранспорт доставили в донскую столицу и готовят к выпуску на линии.

Как сообщил глава городской администрации, пассажиры смогут передвигаться на электробусах от Центрального рынка до Левенцовки и Сельмаша. В первом случае нужно будет сесть на маршрут № 17А, аналогичный такому же троллейбусу. Во втором — на маршрут № 58, который идет аналогично троллейбусу № 7. На электробусе № 88 можно добраться от Главного ж/д вокзала до музея «Россия — моя история» на проспекте Шолохова.

Пока на линию выйдут только девять электробусов. Всего до конца года планируют поставить 20 единиц электротранспорта и установить шесть зарядных станций.
Фото: Ростовский городской транспорт.
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