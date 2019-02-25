В Ростовской области устанавливают обстоятельства смерти ребёнка в больнице



На Дону выясняют обстоятельства смерти ребёнка в центральной районной больнице Азовского района.



По данным областного Минздрава, 25 февраля маленький пациент был доставлен в ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. Его поместили в отделение анестезиологии и реанимации.

- Из Ростова для оказания медицинской помощи выехала бригада специалистов областной детской клинической больницы и городской больницы № 20, - рассказали в ведомстве. - Несмотря на проводимое лечение, ребёнок скончался на следующий день.



В настоящее время проводится патологоанатомическое исследование.