В Ростовской области устанавливают обстоятельства смерти ребёнка в больнице
На Дону выясняют обстоятельства смерти ребёнка в центральной районной больнице Азовского района.
По данным областного Минздрава, 25 февраля маленький пациент был доставлен в ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. Его поместили в отделение анестезиологии и реанимации.
- Из Ростова для оказания медицинской помощи выехала бригада специалистов областной детской клинической больницы и городской больницы № 20, - рассказали в ведомстве. - Несмотря на проводимое лечение, ребёнок скончался на следующий день.
В настоящее время проводится патологоанатомическое исследование.