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По факту смертельного ДТП с ребенком в Батайске организовали проверку

По факту смертельного ДТП с ребенком в Батайске организовали проверку
В Батайске правоохранители организовали процессуальную проверку по факту гибели ребенка под колесами авто. Мальчик получил смертельные травмы, перебегая дорогу.

Трагедия произошла утром 26 января. Школьник выбежал на проезжую часть на перекрестке улиц Заводской и Рыбной. На светофоре для пешеходов горел красный сигнал. Добраться до противоположной стороны дороги мальчик не успел. Водитель легковушки на полном ходу сбил второклассника.

Следователи организовали проверку по факту страшного ЧП. В прокуратуре Ростовской области сообщили, что ее ход и результаты взяты на контроль.
Фото: Rostov.ru.
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