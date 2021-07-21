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В Ростове по факту гибели 14-летней девочки в реке проводят проверку

В Ростове по факту гибели 14-летней девочки в реке проводят проверку
В Ростове по факту гибели 14-летней девочки в реке Дон организовали проверку. Трагедия случилась 22 июля на Зеленом острове.

В тот день семиклассница с родственниками находилась на базе отдыха «Мечта». Девочка вместе с мамой и 12-летней сестрой отправились к берегу реки. Погода была жаркой, и мама разрешила детям искупаться. Девочки отплыли от берега, и в какой-то момент их стало уносить течением. Школьницы начали тонуть. Вскоре девочки пропали из виду. Обеспокоенная мама тут же позвала на помощь спасателей.

Младшую дочь спасли люди, проплывающие мимо на моторной лодке. А старшую искали несколько часов. К вечеру тело 14-летней девочки нашли в воде. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, по факту гибели ребенка проводят процессуальную проверку.

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