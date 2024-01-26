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В Батайске второклассник погиб под колесами легковушки

В Батайске второклассник погиб под колесами легковушки
В Батайске водитель легковушки насмерть сбил ребенка. Страшное ДТП случилось утром 26 января на перекрестке улиц Заводской и Рыбной.

По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу на улице Заводской, когда горел красный сигнал светофора. Водитель ВАЗа, очевидно, не успел притормозить и на полном ходу сбил школьника.

— Накрытое тело лежало, потом увезли. Машины ДПС на месте, — цитирует «Батайское время» свидетелей аварии.

Информацию о смертельном ДТП с ребенком подтвердили в городском ОГИБДД. Известно, что погибший учился во втором классе.
Фото: Батайское время.
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