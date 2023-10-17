По дороге из Ростова в Новосибирск без вести пропал 41-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

Житель Ростова-на-Дону пропал без вести по дороге в Новосибирск. О местонахождении 41-летнего Станислава Булатова нет информации около двух недель.Мужчина уехал в Новосибирск еще 3 октября. Спустя какое-то время он перестал отвечать на звонки родственников. Тогда близкие забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию. Затем на поиски вышли волонтеры.Станислав Булатов ростом 180 сантиметров и худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в черную куртку и белую кепку. С собой ростовчанин взял черный пакет.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.