Племянница Вали Карнавал довела девушку до слез

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Старшая племянница Вали Карнавал довела ее до слез. Об этом блогерша рассказала в соцсетях 7 апреля.К счастью, причиной слез стало умиление. Девушка в день отъезда родственницы не смогла попрощаться с ней. В это время она была на съемках. Милое прощание растрогало ростовчанку:- Мне жаль, что мы не смогли увидеться, но я очень буду ждать нашего приезда снова. Я тебя очень сильно люблю, ты лучшая тетя на земле, - пишет племянница Карнавал.Девушка призналась, что СМС довело ее до слез.