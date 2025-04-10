Племянница Вали Карнавал довела девушку до слез
Старшая племянница Вали Карнавал довела ее до слез. Об этом блогерша рассказала в соцсетях 7 апреля.
К счастью, причиной слез стало умиление. Девушка в день отъезда родственницы не смогла попрощаться с ней. В это время она была на съемках. Милое прощание растрогало ростовчанку:
- Мне жаль, что мы не смогли увидеться, но я очень буду ждать нашего приезда снова. Я тебя очень сильно люблю, ты лучшая тетя на земле, - пишет племянница Карнавал.
Девушка призналась, что СМС довело ее до слез.